Анна Сагайдачная заговорила об имени двухмесячной дочери и об отношении к грудному вскармливанию

Украинская актриса Анна Сагайдачная заговорила об имени дочери и раскрыла свое отношение к грудному вскармливанию.

Артистка родила девочку больше двух месяцев назад. Однако имя дочери знаменитость не торопится рассекречивать. Актриса в комментарии ТСН.ua говорит, что не хочет этого делать до крещения. Хотя Сагайдачная и уверяет, что не верит в суеверия, но чувствует, что именно так будет лучше. После крещения звезда рассекретит имя дочери.

"Я не озвучиваю пока что имя дочурки, потому что мы ее еще не окрестили. И нет здесь никаких суеверий, просто так мне чувствуется. В списке имен были Соломия, Квитослава, Эмилия. Но выбрали другое. Так что скоро покрестим и сразу поделюсь со всеми", — заверила артистка.

Анна Сагайдачная с детьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Также Анна Сагайдачная раскрыла свое отношение к грудному вскармливанию (ГВ). Артистка считает, что это очень важно. ГВ – это единение с ребенком. Также актриса дала совет новоиспеченным мамочкам, если у них это не получается или больно. Знаменитость говорит, что необходимо сразу обратиться к специалисту, который сможет облегчить процесс грудного вскармливания.

"ГВ — это радость. Тиму я кормила год и шесть месяцев или даже немного больше. И прекращать было очень сложно для меня, потому что это просто божественное единение с малышом. Если для кого-то с самого начала это не радость — больно или не получается — надо сразу обратиться к специалистам. Налаженное ГВ – это то, за что маме стоит побороться, потому что это все для твоего ребенка”, – заверила актриса.

Анна Сагайдачная с дочерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, ранее Анна Сагайдачная призналась, чем занимается ее избранник. Также артистка раскрыла, в каких отношениях осталась с бывшим мужем после развода.

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