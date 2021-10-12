Анна Саливанчук без фильтров и с размазанным макияжем подумала над идеалами красоты

Анна Саливанчук без фильтров и с размазанным макияжем подумала над идеалами красоты

Артистка призналась, почему постоянно красится и пользуется фильтрами.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук решила поразмышлять над идеалами красоты.

Звезда без фильтров и с размазанным макияжем записала видео в своем Instagram, где поделилась своими мыслями. Актриса считает, что это несправедливо то, что социальные сети навязывают нам своим правила красоты.

Анна Саливанчук без фильтров и с размазанным макияжем / instagram.com/salivanchuk.anna

"Вот я без фильтров с размазанным макияжем. У меня натуральные губы, нос мой, брови мои, только накрашены, ресницы свои. Правда, я крашусь каждый день", — поделилась артистка.

Знаменитость говорит, что делает это ради того, чтобы нравиться себе.

Анна Саливанчук без фильтров и с размазанным макияжем / instagram.com/salivanchuk.anna

"Я привыкла делать сторис с фильтрами, поэтому я привыкла себя видеть иной — красивой. Да, сейчас я без фильтров, но это не значит, что завтра я снова ними не буду пользоваться", — призналась Анна.

Актриса говорит, что делает это все ради того, чтобы нравиться себе.

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