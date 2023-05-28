Анна Саливанчук эмоционально отреагировала на ночную атаку по Киеву: "Мой Никита в больнице под капельницей"

Украинская актриса Анна Саливанчук эмоционально отреагировала на ночной массированный обстрел Россией Украины.

Как рассказала в Instagram-stories артистка, она не на шутку испугалась за своих детей, а особенно за младшего сына Никиту, который болеет и во время атаки дронами находился в больнице вместе с бабушкой. Маленькому мальчику пришлось всю ночь сидеть в укрытии под капельницей.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Киева / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Тревога продолжалась пять часов. Все были в укрытии и не спали. Мой младший вместе с бабушкой в больнице слушал взрывы всю ночь под капельницей, все время были в укрытии и не спали. А я спала и ничего не слышала, потому что до этого не спала уже неделю и была очень уставшей!" – поделилась Саливанчук.

Актриса эмоционально написала, что ненавидит оккупантов за все ужасы и преступления, которые они совершают против украинцев. Знаменитость желает скорейшей победы Украины, а России – проигрыша в этой войне.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Киева / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, остальные знаменитости тоже отреагировали на очередной террористический акт РФ, направленный против мирных жителей. Звезды делились, как пережили тревожную ночь и поблагодарили силы ПВО за защиту.

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