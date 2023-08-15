Анна Саливанчук кардинально cменила цвет волос и прическу: "Коллеги говорят, что немного старит"

Украинская актриса Анна Саливанчук решилась на изменения во внешнем виде.

Артистка взялась за свою прическу. Знаменитость пошла в салон красоты и покрасилась. К слову, раньше у Саливанчук в технике "балаяж" верх волос был темного цвета, а низ – высветлен. Сейчас актриса вернулась к своему натуральному оттенку.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также Анна сменила и прическу. Артистка отказалась от объема и предпочла более прямые волосы. Правда, для знаменитости пока необычно так ходить, так что она в салоне сделала себе небольшие локоны.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вот такая я сейчас. В одном цвете. Как вы видите, натуральный, мой цвет. Совершенно необычная для меня прическа. Цвет мне очень нравится, а прическа…Я люблю свою челку, свой объем, но мои коллеги говорят, что это меня немного старит. Мне скоро 38 лет, поэтому хочу быть молодой и красивой. Мне очень необычно. Как видите, я немного накрутила волосы, с ровным ходить не смогла", — поделилась знаменитость.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, Анна Саливанчук неоднократно экспериментировала со своими волосами. Актриса ходила и с темным оттенком, и со светлым. Также знаменитость состригала волосы и отращивала их. Сейчас же звезда кино не решается на то, чтобы коротко стричься, хотя мечтает о каре.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук показывала, как держит фигуру в тонусе. Знаменитость в купальнике позанималась спортом.

Читайте также: