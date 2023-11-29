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Анна Саливанчук на архивном фото показала, как выглядела 21 год назад

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Анна Саливанчук на архивном фото показала, как выглядела 21 год назад

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка вспомнила свою первую роль в кино.

Украинская актриса Анна Саливанчук решила откровенно пообщаться со своими поклонниками.

Знаменитости в Instagram-stories задали немало вопросов, некоторые из которых касались именно ее работы. В частности, у Саливанчук поинтересовались, когда она впервые снялась в кино и сколько ей тогда было лет.

Актриса не стала скрывать и честно ответила. Свою первую роль в кино 38-летняя знаменитость получила, когда ей было всего 17 лет. В подтверждение этому Анна опубликовала фото 21-летней давности со съемок. На снимке Саливанчук в полицейской форме сидела за столом. Позади актрисы стоял оператор, который снимал весь процесс на камеру.

Анна Саливанчук снимается в кино / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук снимается в кино / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"В 17 лет сыграла первую роль", – коротко ответила знаменитость.

Кстати, пользователи отметили, что с годами Анна Саливанчук почти не изменилась, так что на архивном фото ее можно с легкостью узнать.

Напомним, недавно архивным фото поделилась дива Монро. Блогерша показала, как выглядела до пластики. Кроме того, знаменитость сравнила, как с годами изменилась.

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Дата публикации
Просмотры
1021
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