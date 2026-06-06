Анна Саливанчук на выпускном 10-летнего сына публично упрекнула бывшего мужа-нардепа

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук подняла болезненную тему общения своего бывшего мужа — нардепа Александра Божкова — с их двумя детьми.

Звезда в Instagram поделилась эмоциями после важного события в жизни старшего сына Глеба и публично упрекнула экс-избранника за его отсутствие. Так, артистка показала кадры со школьного праздника, где ее сын прощался с начальной школой. Парень вместе с одноклассниками исполнил трогательный первый вальс, а рядом в этот момент были самые родные — мама, бабушка и младший брат.

Впрочем, по словам Саливанчук, отец мальчика на праздник не пришел. Актриса призналась, что больше всего ее расстраивает даже не физическое отсутствие бывшего мужа, а то, что дети практически не имеют с ним контакта.

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«Первый вальс — это так трогательно», — коротко подписала знаменитость.

Выпуск сына Глеба Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с семьей / © instagram.com/salivanchuk.anna

В то же время Анна откровеннее высказалась о ситуации в семье. Она отметила, что ее сыновья прекрасно знают мамины мечты, переживания и планы, ведь она проводит с ними все свое время. Но об отце дети знают все меньше. В частности, и из-за того, что он игнорирует важные события в жизни потомков.

«Жаль, что мой сын не знает мечту своего папы, потому что папа не общается со своими детьми и не приходит на важные события. Но я счастлива, что мои ребята знают: мама всегда рядом и ради них готова на все», — дала понять актриса.

Несмотря на грустные мысли, повод для радости все же был. Саливанчук похвасталась успехами старшего сына, который завершил четвертый класс с отличными результатами. Звездная мама не скрывала гордости за достижения парня и назвала этот день очень эмоциональным для нее.

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Анна Саливанчук и ее сын Глеб / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, Анна Саливанчук после расторжения 8-летнего брака с экс-нардепом Александром Божковым неоднократно рассказывала о его отстраненности от воспитания сыновей. Ранее актриса уже заявляла, что бывший муж редко участвует в жизни детей, а также критически высказывалась относительно размера финансовой помощи, которую он оказывает.

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