Анна Саливанчук намекнула на новый роман и заинтриговала сюрпризом от ухажера: "Глаза светятся"
Актриса обратилась к загадочному мужчине с благодарностью.
Украинская актриса Анна Саливанчук намекнула на перемены в личной жизни.
Только недавно артистка утверждала, что ее любовь обязательно ее найдет и подарит еще детей. И похоже, в жизни Анны появился ухажер. Звезда в Instagram поделилась мгновением, где буквально сияет от счастья. В ее руках виднеется роскошный букет весенних цветов. Под композицию «Тюльпани» Анна танцует и излучает легкость и влюбленность.
При этом актриса предстала в атласном пижамном комплекте и халате с перьями. Улыбка Саливанчук сказала больше любых слов. А еще больше масла в огонь подлила подпись к ролику, где она благодарит загадочного мужчину за такой сюрприз.
«Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто», — заинтриговала признанием Саливанчук.
К слову, поклонники артистки в комментариях засыпали ее комплиментами и признались, что почувствовали ее счастье даже через экран.
Женщина с цветами расцветает еще больше. Красавица
Особенно хороша Анна с цветами
Очень красивый букет тюльпанов, тебе очень идет улыбка, красавица!
Напомним, Анна Саливанчук до 2023 года была в браке с народным депутатом Александром Божковым. После разрыва восьмилетней супружеской жизни актриса воспитывает двух сыновей — Глеба и Никиту. Ранее звезда делилась, что именно ее не устраивало в экс-супруге.