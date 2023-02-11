Анна Саливанчук напугала фото с разбитым носом и рассказала, что с ней произошло

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала поклонникам, что с ней произошел неприятный инцидент.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила кадры, где изображена с разбитым носом, синяками под глазами и побит лбом. Как призналась Саливанчук, ничто не предвещало беды. Она просто шла в школу забрать сына, как вдруг подскользнула и ударилась лицом о ступеньку:

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Дальше следует шок-контент. Такой я еще не была никогда. Несправедливость жизни. Шла забирать ребенка из школы. Лед. Ступенька. Головой и носом в ступеньку. Красота и сила. Без фильтров. Посмотрите на этот лоб, синяки под глазами. Пыталась немного зарисовать тоном. А у меня скоро эфир на "плюсах" (1+1 – прим.ред.), а у меня переносица похож на аватара", — рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка призналась, что ей еще обиднее из-за того, что инцидент произошел прямо за день до прямого эфира на телевидении. После того, как Анна сделала рентген, она узнала, что кроме перелома носа она получила сотрясение мозга.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Но потом артистка успокоилась и приняла ситуацию. Анна поделилась, что сейчас находится на правильном питании. Из-за досадной ситуации Саливанчук чуть не соблазнилась на фастфуд, но сдержалась:

"Я не сдамся без боя. Мне сегодня прописали гормональное лекарство для того, чтобы быстрее прошел мой нос, чтобы я была быстрее красивее. Я от них отказалась, сказала — нет, долго, — так долго ходить да. Но правильное питание сейчас важно, уже -2,5 килограмма и буду идти дальше к своей цели", – рассказала звезда.

Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, как зарабатывает во время войны и сколько средств перевела на благотворительность. Знаменитость призналась, что у них с мужем общий бюджет.

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