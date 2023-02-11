Анна Саливанчук напугала фото с разбитым носом и рассказала, что с ней произошло

Артистка неудачно сходила в школу за сыном.
Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала поклонникам, что с ней произошел неприятный инцидент.
В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила кадры, где изображена с разбитым носом, синяками под глазами и побит лбом. Как призналась Саливанчук, ничто не предвещало беды. Она просто шла в школу забрать сына, как вдруг подскользнула и ударилась лицом о ступеньку:
"Дальше следует шок-контент. Такой я еще не была никогда. Несправедливость жизни. Шла забирать ребенка из школы. Лед. Ступенька. Головой и носом в ступеньку. Красота и сила. Без фильтров. Посмотрите на этот лоб, синяки под глазами. Пыталась немного зарисовать тоном. А у меня скоро эфир на "плюсах" (1+1 – прим.ред.), а у меня переносица похож на аватара", — рассказала Саливанчук.
Артистка призналась, что ей еще обиднее из-за того, что инцидент произошел прямо за день до прямого эфира на телевидении. После того, как Анна сделала рентген, она узнала, что кроме перелома носа она получила сотрясение мозга.
Но потом артистка успокоилась и приняла ситуацию. Анна поделилась, что сейчас находится на правильном питании. Из-за досадной ситуации Саливанчук чуть не соблазнилась на фастфуд, но сдержалась:
"Я не сдамся без боя. Мне сегодня прописали гормональное лекарство для того, чтобы быстрее прошел мой нос, чтобы я была быстрее красивее. Я от них отказалась, сказала — нет, долго, — так долго ходить да. Но правильное питание сейчас важно, уже -2,5 килограмма и буду идти дальше к своей цели", – рассказала звезда.
Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, как зарабатывает во время войны и сколько средств перевела на благотворительность. Знаменитость призналась, что у них с мужем общий бюджет.
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