Анна Саливанчук насмешила видео, как в темноте танцует над газовой плитой: "Главное, волосы не сжечь"

Артистка показала, как проводит время, когда выключают свет.

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" Анна Саливанчук показала, как проводит время, когда выключают свет.

На странице в Instagram знаменитость запостила ролик, состоящий из двух видео. Оба были сняты дома у Анны. В первом видео актриса вместе с маленькими сыновьями сидит на полу над свечами. На втором – в темноте танцует над газовой плитой.

"Лучший подарок в наше время", — подписала видео Саливачнук.

В свою очередь, поклонники поблагодарили актрису за поднятие настроения и попросили быть осторожной: "Главное, волосы там в темноте не сжечь! Молодцы", "сильная нация", "главное, чтобы здоровье было и терпение, дождаться надо тишины и мира в нашей стране".

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, что стала свидетелем трогательной встречи военного с любимой. Артистка призналась, что это событие растрогало ее до слез.

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