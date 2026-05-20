Анна Саливанчук не сдержала слез на первом выпускном младшего сына-красавчика

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась важным событием в жизни своего младшего сына Никиты.

Пятилетний мальчик завершил обучение в детском саду и отпраздновал свой первый выпускной. По этому случаю в детском учреждении организовали праздничную программу для родителей. Малыши танцевали с шариками, исполняли вальс, пели песни и декламировали трогательные стихи об Украине и новом этапе взросления. Поддержать маленького выпускника пришли родные — в частности, звездная мама, старший брат Глеб и бабушка.

Актриса призналась, что спешила к сыну прямо с гастролей, чтобы не пропустить такой важный момент. А после праздника не скрывала своих эмоций и поделилась, насколько сильно ее растрогало осознание того, как быстро растут дети.

«Первый выпускной начался. Наплакалась. Мой красавчик. Как быстро пролетели три года. Вы только подумайте, наши дети проводят больше времени в садике, чем с нами. Спасибо всем воспитателям», — написала Саливанчук.

