Анна Саливанчук откровенно рассекретила "красные флажки", которые заставили ее уйти от мужа-нардепа

Анна Саливанчук с экс-супругом и детьми

Украинская актриса Анна Саливанчук высказалась о своих бывших отношениях, которые не сложились.

Как известно, ранее артистка была замужем за народным депутатом Александром Божковым. За восемь лет брака у них родилось двое сыновей — Глеб и Никита. 2023 года супруги официально развелись. Но только сейчас Анна решилась заговорить об истинных причинах разрыва предыдущих отношений. В интервью на "ПВМ Шоу" она призналась, что этому предшествовало много «красных флажков».

По словам Саливанчук, постоянное внутреннее напряжение со временем дало о себе знать физически. Артистка призналась, что игнорирование тревожных сигналов в отношениях серьезно сказалось не только на ее эмоциональном состоянии, но и на здоровье. Поэтому звезда приняла решение полюбить себя и уйти от мужа.

«Было много „красных флажков“, на которые я закрывала глаза. То есть видела и слышала, но прощала, потому что понимала, что он делает это из-за своих комплексов. Он не хочет меня очернить, а это его комплексы. Я жила немножечко в иллюзии, обманывала себя долгое время. Потом когда я устала обманывать и начало сыпаться здоровье — шея, я потеряла зрение — но я все равно не страдала. Потом я решила полюбить себя», — поделилась актриса.

Отдельно Анна отметила, что одним из главных «красных флажков» для нее стала разница во взглядах на семейные ценности и воспитание детей. Артистка поделилась собственным опытом общения с детьми, подчеркнув важность живого контакта.

«Один из „красных флажков“ — семейные ценности и любовь к детям. Это самое главное. Детей надо любить. Их не просто надо сделать и дать гаджет. Им надо уделять время, общаться, потому что дети до 12 лет дети не слышат периферийные голоса. Когда хочу донести мысль до сына, то я говорю ему смотреть в глаза», — добавила звезда.

