Анна Саливанчук откровенно рассказала о новом этапе в жизни после развода с мужем-нардепом

Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно поделилась переживаниями о периоде своей жизни после развода с продюсером и народным депутатом Александром Божковым.

Артистка призналась, что последние годы стали для нее временем глубоких внутренних изменений.

На своем Instagram-аккаунте звезда обнародовала серию фотографий из Одессы и рассказала, что сейчас проживает важный этап личной трансформации.

Анна Саливанчук

«Сейчас в моей жизни происходит реинкарнация! Я знала, что так будет, но не знала, что понадобится 2,5 года. Я живу сейчас самую интересную свою жизнь и благодарна Вселенной за это», — поделилась актриса.

По словам Анны, поездка в Одессу на этот раз оказалась для нее особенной. Она намекнула, что работает над новыми проектами и готовит кое-что интересное для своих поклонников.

Анна Саливанчук

«В этот раз Одесса была не такая, как всегда. Интересная работа, новые знакомства, долгое продолжительное партнерство. Ждите скоро что-то очень интересное, а пока пишу то, что мне помогло к этому прийти… Все происходит в нужный момент и в нужном месте. Выдохни. Счастья в жизни столько, сколько ты сможешь его заметить. Все испытывают страх именно в тот момент, когда могут изменить свою судьбу. И это нормально. Если твое тело отвергает людей, места или вещи, которые раньше нравились, уважай это. Ты живешь в процессе детоксикации», — написала она.

Анна Саливанчук

В конце публикации актриса обратилась к поклонникам с размышлениями об отношениях и важности эмоциональной свободы.

«Замечали, что после расставания всегда плакали меньше, чем во время отношений… Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты. Берегите людей, с которыми вы свободны в эмоциях, желаниях и своих чувствах».

Анна Саливанчук и Александр Божков официально прекратили брак в мае 2023-го, однако рассекретили это в следующем году. Бывшие супруги имеют двух общих сыновей.

