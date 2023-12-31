Анна Саливанчук ответила на упреки, почему ее муж-нардеп не пошел воевать на фронт

Украинская актриса Анна Саливанчук высказалась по поводу хейта ее мужа, народного депутата Александра Божкова за то, что он не взял оружия в руки.

В частности, знаменитость заверила, что ее муж постоянно донатит для поддержки армии. И добавила, что он из тех людей, которые в тылу могут делать больше, чем на передовой. Также Саливанчук призналась, что почти не обсуждает работу ее мужа с ним дома.

"Во-первых, народным депутатом он стал на второй месяц войны. Он целыми днями работает. И ничего пол года не зарабатывал вообще. Все шло только на ВСУ, а не на зарплату. Я никогда у него не спрашиваю о его разговорах там. Я не хочу этого слышать. Мне не интересно. Писать и говорить будут всегда. Я даже не читаю комментарии. Не каждый человек на войне может делать свое дело. Не каждому нужно воевать. Есть много людей, которые здесь могут сделать много полезного для тех, кто там", - рассказала актриса на Youtube-канале Алины Доротюк.

Анна Саливанчук с мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Вместо этого Анна вспомнила своего однокурсника Андрея Фединчика, который сейчас является мужем ее подруги Наталки Денисенко и воюет на передовой. По ее словам, он является примером человека, который действительно был готов вступить в ряды ВСУ, и сделал это.

"Я была уверена, что мой однокурсник Андрей Фединчик пойдет воевать. Он всегда был такой мужик. Потому что это такой человек. Ему по-другому нельзя. Люди, которые в этом не разбираются, и будут там бояться, они могут подставить своего коллегу, воина который рядом и просто убежать",- добавила Саливанчук.

Напомним, недавно Анна Саливанчук показала нежные кадры из новогодней фотосессии со своими двумя сыновьями-красавцами. Правда, семья была в кадре без отца.

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