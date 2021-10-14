Анна Саливанчук ответила, важен ли размер пениса у мужчин

Звезда ответила на пикантное вопрос.
Известная украинская актриса Анна Саливанчук решила ответить на различные вопросы своих фанатов.
В Instagram-stories у нее поинтересовались, действительно ли девушкам важен размер пениса у мужчин. Сначала звезда пыталась отшутится.
"Размер мужчины? Ну с маленьким мужчиной в 15 лет я бы не пошла. Кстати, мой размер нравится всем", — пошутила звезда.
Позже актриса таки ответила на пикантное вопрос. Знаменитость честно призналась, что размер никогда не важен.
"Размер никогда не важен. Главное, как им пользоваться", — поделилась своими мыслями Анна.
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