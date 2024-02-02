Анна Саливанчук поддержала Дорофееву и показалась со слезами на глазах

Украинская актриса Анна Саливанчук со слезами на глазах публично поддержала певицу Надю Дорофееву после ее трогательного фото.

Так, в своем фотоблоге звезда сделала репост фото певицы, где она предстает со слезами на глазах без грима и изысканных нарядов. И выразила коллеге поддержку: "Ты не одна. Держимся". Саливанчук также отметила, что, несмотря на свой публичный образ, она сталкивается с трудностями.

Анна Саливанчук поддержала Надю Дорофееву / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

К тому же актриса поделилась личными кадрами, на которых тоже не сдерживает слезы. И добавила, что таким образом в жизни каждого сохраняется баланс.

Анна Саливанчук поделилась своим моральным состоянием / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук поделилась своим моральным состоянием / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Согласна с Надей Дорофеевой, сегодня я не одна плачу. Баланс должен быть во всем. Такова жизнь…", - написала в фотоблоге артистка.

Хотя Анна и не стала вдаваться в подробности, что именно вызывало у нее слезы, однако отметила, что "в жизни есть нелюди, которые доводят до такого состояния". И объяснила, что цель этих кадров – показать, что звезды – такие же люди, которым бывает морально сложно. Саливанчук призналась, что хотела бы поддержать всех, кто сейчас находится в похожем состоянии.

Анна Саливанчук поделилась своим моральным состоянием / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Это было видеосообщение человеку, который сделал мне больно. А запостила я его только после того, как увидела пост Надюши, которая написала о том, что вчера мы выкладываем посты, где мы красивые, улыбающиеся с макияжем, а сегодня заплаканы. Да, мы люди, и бываем разные. Я выплакалась и мне стало легче. Это поддержка всех, кому сейчас плохо, потому что иногда думают, что звездная жизнь, это всегда весело и красиво", - добавила знаменитость.

В комментариях актрису поддержали фаны, друзья и коллеги, а близкие прислали ей букет роз. Сама же Дорофеева оставила под кадрами Саливанчук смайлик в форме разбитого сердца.

Анна Саливанчук поделилась своим моральным состоянием / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук рассказывала об ухудшении самочувствия ее 3-летнего сына и показывала, как его лечит дома.

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