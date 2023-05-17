Анна Саливанчук поделилась редким фото со своим мужем – народным депутатом

Артистка рассказала о том, как изменились ее ценности после начала полномасштабной войны.

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась редкими кадрами, на которых изображены члены ее семьи.

Так, на фото, которые звезда сериала "Однажды под Полтавой" разместила в Instagram, она позирует с мужем, нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым и их старшим сыном, 8-летним Глебом.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Под постом Саливанчук поделилась, как с началом полномасштабного вторжения россии в Украину изменились ее ценности и как она переосмыслила многие вещи. По словам артистки, в мирное время многие не ценили то, что имеют – "хотелось больше денег, лучшую квартиру, более интересные роли – и эти вещи казались нам важными". Но реалии войны заставили задуматься каждого:

Анна Саливанчук с мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Нет ничего важнее семьи: муж, дети и родители. Я хочу, чтобы каждый человек в мире имел свою семью и ценил ее выше всех драгоценностей мира. И я знаю, что пока рядом со мной будет моя семья, я буду счастлива. Теперь я все переоценила, теперь для меня и квартира не такая маленькая, а наоборот большая, уютная... Это мое место, где проходили все радостные моменты и сколько их еще будет, место, где звучит смех моих детей и собирается большой круг родных. Мое любимое место, моя страна которую ждут несравненные годы. Так что, на самом деле, большая ценность в элементарных вещах – это когда твои родные живы, здоровы и рядом с тобой", — отметила Саливанчук.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее Анна Саливанчук поделилась, что приносит ей доход во время войны и сколько денег она уже задонатила на благотворительность.

Читайте также: