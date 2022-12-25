Анна Саливанчук поделилась трогательным видео с подросшими сыновьями в патриотических вышиванках

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась милыми кадрами со своими подросшими сыновьями, Глебом и Никитой.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором радуется зимним праздникам вместе с детьми. Для съемки семья выбрала сине-желтые вышиванки с патриотическим рисунком и колпаки в цвет.

В сообщении под роликом Анна написала, что для нее и ее детей настоящее счастье, как и многие украинцы сегодня, в простых вещах.

"Для нас счастье сейчас — это, когда есть свет, вода, отопление и вера в то, что совсем скорой победы, а она действительно скоро. Верим в чудеса, потому что они действительно существуют, вы же видите дети верят в Деда Мороза, который приносит им подарки, у Святого Николая, в зубную фею и все работает. И мы, если будем верить, то все сбудется" — поделилась Анна.

Также звезда поздравила всех своих подписчиков с грядущими зимними праздниками.

"С Рождеством Христовым! Желаю волшебной сказки, счастливых часов, разноцветных мечтаний, ярких надежд, хороших новостей, бесконечных сил, радостных песен, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и своей жизни", — написала Саливанчук.

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