Анна Саливанчук похудела почти на 10 кило и в топе и лосинах похвасталась результатом

Знаменитости для похудения понадобилось два с половиной месяца.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Известная украинская актриса Анна Саливанчук похвасталась своим похудением.

Знаменитость призналась, что избавилась от восьми килограммов. На это артистка потратила два с половиной месяца. В Instagam-stories актриса уже успела продемонстрировать результат похудения. Анна Саливанчук опубликовала видео, как в лосинах и топе тренируется в спортзале. Поскольку наряд артистки был обтягивающим, то можно заметить, как выглядит ее фигура.

Также Анна Саливанчук пообещала раскрыть секрет, который помог ей похудеть. Конечно, не последнюю роль в этом играет спорт, которым знаменитость активно занимается, но есть еще кое-что.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

"Совсем скоро расскажу вам свой секретик: какие анализы и что именно мне помогло похудеть за 2,5 месяца на 8 кг", - поделилась артистка.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская удивила, что похудела на 25 килограммов. Артистка уже раскрыла свой необычный метод, который помог ей избавиться от лишнего веса. Звезде понадобился год, чтобы достичь таких результатов.

