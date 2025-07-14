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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1314
Время на прочтение
1 мин

Анна Саливанчук похвасталась пышными формами на пляже и взбудоражила воображение пикантными фото

Актриса отправилась на отдых в Грецию.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук показала свой летний отдых за границей.

Так, в фотоблоге артистка рассказала, что приехала в Грецию вместе с мамой и двумя сыновьями. Звездная мама поселилась на вилле и полностью погрузилась в отдых и время с семьей. В то же время Анна не забывает радовать своих поклонников пикантным контентом. Так, она опубликовала серию фото в купальнике и взбудоражила воображение фанов.

На отдых Саливанчук взяла сразу несколько купальников и стильных луков. Возле жилья актриса устроила импровизированную фотосессию и предстала в светлом образе, который дополнила каблуками и шляпой.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Кроме того, артистка оригинально попозировала на фоне моря для динамичного фотосета. Так, на побережье Анна похвасталась своим стройным телом и пышными формами, что вызвало восторг в комментариях.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

  • Красивая фигура, магический взгляд, блестящий ум, лучезарная улыбка и харизма - это все вы

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Напомним, недавно 17-летняя дочь Евгения Кошевого похвасталась своей фигурой в обтягивающем платье и очаровала красотой.

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Дата публикации
Количество просмотров
1314
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