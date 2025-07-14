Анна Саливанчук похвасталась пышными формами на пляже и взбудоражила воображение пикантными фото

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук показала свой летний отдых за границей.

Так, в фотоблоге артистка рассказала, что приехала в Грецию вместе с мамой и двумя сыновьями. Звездная мама поселилась на вилле и полностью погрузилась в отдых и время с семьей. В то же время Анна не забывает радовать своих поклонников пикантным контентом. Так, она опубликовала серию фото в купальнике и взбудоражила воображение фанов.

На отдых Саливанчук взяла сразу несколько купальников и стильных луков. Возле жилья актриса устроила импровизированную фотосессию и предстала в светлом образе, который дополнила каблуками и шляпой.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Кроме того, артистка оригинально попозировала на фоне моря для динамичного фотосета. Так, на побережье Анна похвасталась своим стройным телом и пышными формами, что вызвало восторг в комментариях.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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