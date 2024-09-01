Анна Саливанчук показала, как изменился ее сын за четыре года и какой сюрприз она сделала ему

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об особом празднике ее младшего сына Никиты.

Сегодня, 1 сентября, мальчик празднует 4-летие. В своем фотоблоге Анна показала, как утром со старшим сыном Глебом сделала ему сюрприз в виде маленького тортика со свечой. Также актриса восхитила, как маленький именинник подрос и изменился за последние четыре года. И под фото адресовала Никите милые поздравления и благодарность за подаренное ей счастье.

Сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Никите 4 года. Мое маленькое большое счастье. Я не знаю, как бы я себя чувствовала в этой проклятой войне, если бы не ты. Наверное, чаще плакала бы и меньше улыбалась, потому что ты моя батарейка и мой стимул, чтобы не опускать руки и всегда быть в движении. Да, конечно, у меня есть еще Глеб, но он повзрослел ровно 4 года назад, когда он постоянно мне помогает с тобой. Люблю тебя сильно, будь всегда счастлив и здоров в свободной Украине. Спасибо, что выбрал именно меня твоей мамой, я буду стараться всегда быть рядом и делать твою жизнь интересной", - восхитила поздравлениями звездная мама.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кроме того, артистка вспомнила, как рожала младшего сына прямо в прямом эфире и показала архивные кадры из роддома.

"Как ты родился, видела вся Украина, потому что рожала я тебя в прямом эфире. Возможно, как ты вырастешь, ты на меня разозлишься, но я должна была показать женщинам, что рожать – не страшно. Ты вышел через 11 мин. Я не кричала, просто дышала. Это второй самый счастливый день в моей жизни", — поделилась знаменитость.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, 1 сентября украинцы также празднуют День знаний. Дорофеева, Астафьева и другие звезды показали фото двадцатилетней давности и удивили, как выглядели в первом классе.

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