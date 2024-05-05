Анна Саливанчук показала, как с Дашей Малаховой на эко-ферме Пасху празднует

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась атмосферными кадрами с эко-фермы, где с ведущей и актрисой Дашей Малаховой празднует Пасху.

В своем фотоблоге Анна призналась, что уехала за пределы Киева и с детьми направилась в атмосферное место к подруге. Артистка отметила, что Пасху будет праздновать на эко-ферме в окружении природы. Поэтому Саливанчук после напряженного рабочего графика с головой ушла в отпуск, играла с детьми и даже успела позагорать. Кроме того, Анна показала нежную фотосессию с сыновьями и домашними животными.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Между тем, праздничный стол накрывала Даша и работники эко-фермы. Звезды пробовали куличи, яйца, раскрашенные детьми, и разновидности мяса. А незадолго до этого актриса обратилась к поклонникам и поздравила всех со светлым праздником.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мои дорогие друзья! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Сегодня самый большой православный церковный праздник – Пасха! Это один из моих любимых праздников. Но уже третья Пасха все же чувствуется иначе. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном – победе добра над злом, победе Украины! Давайте помнить каждый день о жертве, которую принес Бог, отдав своего сына за нас. А также помнить и о тех, кто умер за нашу свободу, за нашу землю!", - подчеркнула Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, 5 мая православные верующие празднуют Пасху. По этому случаю многие звезды обратились к украинцам и искренне поздравили со светлым праздником.

Читайте также: