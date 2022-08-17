Анна Саливанчук показала, как выглядела 35 лет назад

Артистке Анне Саливанчук исполняется 37 лет.

С самого утра знаменитость получает поздравления от родных, друзей и поклонников. В свой день рождения Анна решила тоже преподнесли приятный сюрприз своим подписчикам.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В Instagram-stories Саливанчук показала, как выглядела 35 лет назад, в два года. На фото маленькая Анна стоит платьице и с бантиками.

Анна Саливанчук в детстве / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Впрочем, в свой день рождения актриса попросила у поклонников кое-что особенное. Она рассказала, что ей подарить тем, кто хочет ее поздравить. Знаменитость попросила всех желающих донатить средства Харьковскому детскому дому, где проживают детки с недостатками.

"В начале сентября я поеду в Харьков, чтобы помочь детям, которые были вынуждены переселиться в безопасное место. Кто-то из них потерял дом, кто-то родителей — это детки, пережившие в своей жизни страшные трагедии. Сейчас их около 200, поэтому буду благодарна каждому., кто поддержит своим донатом", – отметила Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, средства, которые удастся собрать, потратят на праздник для детей. Оставшиеся деньги пойдут на нужды детдома.

"К сожалению, дети находятся в самом центре Харькова, где до сих пор опасно. Мы не в состоянии их оградить от страшных реалий, однако мы в силах сделать небольшой праздник, чтобы поддержать их и поднять настроение", — отметила Анна.

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