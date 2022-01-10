Анна Саливанчук показала, как выглядит ее фигура после новогодних праздников: "Наела лишние кило"

Артистка поделилась пикантными фото.

Украинская актриса Анна Саливанчук решила показать, как изменилась ее фигура после новогодних праздников.

В своем Instagram знаменитость опубликовала откровенное фото, на котором изображена практически обнаженной. Звезда прикрыла пикантные места одеялом.

К слову, Анна рассказала, что после новогодних праздников набрала немного лишних килограмм. Хотя вес почти не изменился, впрочем, с понедельника актриса начала следить за своим питанием.

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Почти все праздники прошли, и не знаю как у вас, но я наела два кило. С понедельника на ПП. Начинаю новую жизнь: слежу за питанием и спортом", — рассказала Анна.

Кроме того, актриса поразмышляла над тем, почему женщины набирают вес. Звезда пришла к выводу, что девушки любят вкусно поесть.

"Но почему мы, девушки, такие странные? Сначала наедем за семь дней, потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем всегда держаться!" – поделилась своими мыслями Анна.

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