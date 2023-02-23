Анна Саливанчук показала сына с разбитой головой и рассказала, что с ним произошло: "Кто-то сглазил"

Инцидент с мальчиком произошел через 12 дней после того, как его звездная мама упала и разбила нос.

Украинскую актрису, звезду сериала "Однажды под Полтавой" Анну Саливачнук в последнее время преследуют неудачи.

Черная полоса в жизни артистки началась после того, как она почти две недели назад упала и ударилась лицом о ступеньку. Как сообщила Саливанчук в сторис своей страницы в Instagram, на этот раз неприятный инцидент произошел с ее старшим сыном, 7-летним Глебом.

Сын Анны Саливанчук травмировался во время урока физкультуры в школе / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

По словам звездной мамы, мальчик травмировался в школе во время физкульутры. Саливанчук показала жуткое фото, где у ее сына голова в крови:

Сын Анны Саливанчук травмировался во время урока физкультуры в школе / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мы снова в Охматдете, зашиваем Глебу голову. Ударился о стенку на физкультуре в школе. Итог года войны: Никита упал с лестницы, Глеб разбил колено. У меня перелом колена, Глебу зашивали глаз. Дети болели короной. Я сломала нос. Глебу зашивают голову. Вам не кажется, что это слишком на одну семью. Что у нас за семейка, я не понимаю. Что-то делается. Кто-то сглазил, что ли", — поделилась актриса.

Сын Анны Саливанчук травмировался во время урока физкультуры в школе / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук рассказала, что ее сыну пришлось в операционной зашивать голову и накладывать швы. К счастью, сейчас мальчик постепенно поправляется.

Также знаменитость поделилась, что ровно год назад, за день до начала полномасштабной войны, 23 февраля упал младший сын артистки Никита. Анна вспоминает, что тогда мальчик не ходил 40 минут, не говорил и не двигался.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, что две недели назад с Анной Саливанчук произошел несчастный случай. Когда она забирала сына из школы, подскользнулась, упала, и ударилась головой о ступеньку. В результате инцидента артистка разбила нос, получила сотрясение мозга.

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