Анна Саливанчук показалась без мужа и восхитила кадрами с подросшими сыновьями-красавцами

Украинская актриса Анна Саливанчук показала редкие кадры со своими двумя сыновьями 8-летним Глебом и 3-летним Никитой от народного депутата Александра Божкова.

Семья позировала в новогодней фотосессии. Правда, ни на одном из кадров нет мужа знаменитости. Результатом съемок Анна похвасталась в своем фотоблоге. Так, на фоне елки старший сын нежно целует маму в щечку. Между тем младший Никита наслаждается вкусностями в руках.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На некоторых фотографиях изображены только дети актрисы. Они читают книги и весело играют машинками. А потом к ним присоединилась и их мама. Семья нежно обнимает друг друга.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук в праздничном макияже и наряде также сделала несколько фото, на которых она изображена наедине. Звезда читает книгу, удобно устроившись в кресле. За ней стоит украшенная елка и лежат подарки.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, слухи о разводе актрисы с мужем, народным депутатом Александром Божковым, ходят уже давно. Несколько месяцев назад в эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua Анна Саливанчук честно призналась, является ли правдой догадки ее поклонников.

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