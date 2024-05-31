Анна Саливанчук показалась на последнем звонке сына и призналась, что ее растрогало

Украинская актриса Анна Саливанчук показала, как сегодня, 31 мая, прошла торжественная школьная линейка ее старшего сына Глеба.

Так, мальчик официально закончил второй класс в киевской школе. В частности, на последний звонок пришла и Анна, которая в фотоблоге показала трогательные кадры с праздника. Для важного события актриса с сыном оделись в вышиванки и сделали общее фото на память.

Анна Саливанчук на последнем звонке сына Глеба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"2-й класс окончен. Впереди еще 10. Родители, держимся", — написала Саливанчук.

Кроме того, знаменитость показала некоторые фрагменты торжественной линейки, в частности, как ее сын вместе с одноклассниками пели гимн и танцевали под открытым небом возле школы. К тому же Анна призналась, что ее очень растрогал момент, когда школьники выступали под песню ВВ "Ми ростем", в которой присутствуют строки "незламні, рушимі завжди і нині!"

Анна Саливанчук на последнем звонке сына Глеба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на последнем звонке сына Глеба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Когда наши дети поют "незламні, рушимі – завжди єдині", слезы не останавливаются. В какие страшные времена мы живем", — растрогала знаменитость.

В конце актриса показала счастливого сына, которому во время выпуска со второго класса вручили желто-зеленый пояс: "Посмотрите, какое счастье на лице".

Анна Саливанчук на последнем звонке сына Глеба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук резко прокомментировала, как поделила имущество с бывшим мужем-нардепом Александром Божковым.

Читайте также: