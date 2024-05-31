Анна Саливанчук показалась на последнем звонке сына и призналась, что ее растрогало

Сын актрисы окончил второй класс.
Украинская актриса Анна Саливанчук показала, как сегодня, 31 мая, прошла торжественная школьная линейка ее старшего сына Глеба.
Так, мальчик официально закончил второй класс в киевской школе. В частности, на последний звонок пришла и Анна, которая в фотоблоге показала трогательные кадры с праздника. Для важного события актриса с сыном оделись в вышиванки и сделали общее фото на память.
"2-й класс окончен. Впереди еще 10. Родители, держимся", — написала Саливанчук.
Кроме того, знаменитость показала некоторые фрагменты торжественной линейки, в частности, как ее сын вместе с одноклассниками пели гимн и танцевали под открытым небом возле школы. К тому же Анна призналась, что ее очень растрогал момент, когда школьники выступали под песню ВВ "Ми ростем", в которой присутствуют строки "незламні, рушимі завжди і нині!"
"Когда наши дети поют "незламні, рушимі – завжди єдині", слезы не останавливаются. В какие страшные времена мы живем", — растрогала знаменитость.
В конце актриса показала счастливого сына, которому во время выпуска со второго класса вручили желто-зеленый пояс: "Посмотрите, какое счастье на лице".
Напомним, недавно Анна Саливанчук резко прокомментировала, как поделила имущество с бывшим мужем-нардепом Александром Божковым.
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