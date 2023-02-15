Анна Саливанчук показалась после операции на носу после рокового падения

Артистка сообщила, что ей починили смещение, полученное во время падения.

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук поделилась с поклонниками, что перенесла операцию после рокового падения, в результате которого головой ударилась о ступеньку.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила кадры, сделанные на больничной койке. Саливанчук сделали операцию по исправлению смещения носа:

"Моя мини-операция прошла, скоро буду как новая копейка. Нос будет еще красивее, чем был, вставили на место", – рассказала Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В то же время звезда призналась, что у нее тоже пошла реакция на мази, которыми она пыталась убрать отеки с лица: "Врач сказал, что у меня, скорее всего, аллергия уже на мази пошла, потому что такого не было в первые дни. Отхожу от наркоза", – рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

После того, как звезда отошла от наркоза, она уехала на МРТ. Отметим, как ранее делилась Саливачнук, врачи после компьютерной томографии заметили в ее голове два затмения. Поэтому последствия падения Анны могут быть гораздо серьезнее, чем она думала.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, в прошлую пятницу 10 февраля, с актрисой Анной Саливанчук произошел неприятный инцидент. Когда артистка забирала сына из школы, она подскользнулась, упала и ударилась головой о ступеньку. В результате несчастного случая звезда сломала нос и получила сотрясение мозга.

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