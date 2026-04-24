Анна Саливанчук показалась с 10-летним сыном в больнице и раскрыла его диагноз: "Иммунитет падает"

Украинская актриса Анна Саливанчук показалась с 10-летним сыном Глебом в больнице.

В своем Instagram артистка поделилась, что подросток заболел, поэтому она обратилась за помощью к врачам. Оказалось, у мальчика пневмония, и ему приписали лечение антибиотиками. Знаменитость это очень сильно расстраивает, ведь четыре месяца назад Глеб страдал от пневмонии.

Актриса говорит, что у ее сына пока слабый иммунитет. Дело в том, что у Глеба переходный возраст. Поэтому, его организм более сконцентрирован на развитии физического и полового созревания. Анна Саливанчук обратилась к мамам, у которых тоже дети с переходным возрастом, и призвала тщательно следить за их здоровьем, даже если ничего не беспокоит.

"Пневмония, снова антибиотики... Четыре месяца назад была пневмония. Почему такое случается у подростков 10-14 лет: сейчас гормональный рост и вся сила идет на развитие физического и полового созревания, иммунитет падает. Обязательно, когда ребенок абсолютно здоров, сдать посевы и понять, живет ли что-то в организме", - отметила артистка.

Отметим, Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей - Глеба и Никиту. Отец детей артистки - нардеп Александр Божков. Супруги развелись в 2023 году. После разрыва они вообще не общаются и никак не поддерживают связь.

