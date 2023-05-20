Анна Саливанчук показалась с престижным орденом от государства и объяснила, за что его получила

Украинская актриса Анна Саливанчук получила от государства престижную награду.

19 мая знаменитость наградили международным Украино-Французским "Орденом Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны". Однако у пользователей сразу же возник вопрос, за что Анна получила почетную награду.

Актриса объяснила, что много чего делала для Украины во время полномасштабной войны, в частности, помогала детским домам и приютам для животных.

"Все спрашивают, что это за орден я получила 19 мая и главное – за что. Я получила международный "Орден Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны" за добросовестную службу Украине! Вы скажете, что я такого делала, я скажу – делала много творческих вечеров и собирала деньги, на протяжении всей войны помогала детским домам и приютам для животных", – объяснила Анна.

Знаменитость также добавила, что не афишировала этого в соцсетях, ведь не собиралась хвастаться благотворительностью.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/theatre_on_podil

"Очень редко освещала это в своих соцсетях, потому что делала это не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы были счастливые дети", — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно Анна Саливанчук поделилась редкими фотографиями с мужем – народным депутатом Александром Божковым. Также артистка призналась, как изменились во время полномасштабной войны ее ценности.

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