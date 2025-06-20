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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1831
Время на прочтение
1 мин

Анна Саливанчук покорила Говерлу и показала фото с вершины горы

Анна Саливанчук также призналась, с какими сложностями столкнулась. Для артистки этот подъем был не из легких.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась радостной новостью, что покорила Говерлу.

Знаменитость сейчас находится на западе Украины. Там также отдыхает ее сын в летнем лагере. Так вот, Никита должен был подниматься с другими детьми на Говерлу, а Анна Саливанчук решила к ним присоединиться. В общем, путешествие длилось шесть часов, группе пришлось пройти восемь километров.

Анна Саливанчук покоряет Говерлу / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук покоряет Говерлу / © instagram.com/salivanchuk.anna

"Решила присоединиться к лагерю своего сына и подняться на Говерлу. Шесть часов мы будем идти. Говерла - самая высокая точка Украины, которая достигает высоты 2061 метра. Дорога длится шесть часов, восемь километров в обе стороны", - поделилась актриса.

Анна Саливанчук на вершине Говерлы / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на вершине Говерлы / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук призналась, что детям легко дался подъем. Тем временем она столкнулась с определенными трудностями. В частности, актрисе было довольно тяжело подниматься. Тем не менее, знаменитость все же покорила Говерлу и показалась на вершине горы. Артистка говорит, что чувствует себя очень счастливой, что смогла это сделать.

"Я на Говерле. Я это сделала!" - поделилась эмоциями знаменитость.

Анна Саливанчук на вершине Говерлы / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на вершине Говерлы / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала о своих доходах. Знаменитость признавалась, с чего получает заработок, кроме игры в театре.

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Дата публикации
Количество просмотров
1831
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