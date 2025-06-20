- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1831
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Саливанчук покорила Говерлу и показала фото с вершины горы
Анна Саливанчук также призналась, с какими сложностями столкнулась. Для артистки этот подъем был не из легких.
Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась радостной новостью, что покорила Говерлу.
Знаменитость сейчас находится на западе Украины. Там также отдыхает ее сын в летнем лагере. Так вот, Никита должен был подниматься с другими детьми на Говерлу, а Анна Саливанчук решила к ним присоединиться. В общем, путешествие длилось шесть часов, группе пришлось пройти восемь километров.
"Решила присоединиться к лагерю своего сына и подняться на Говерлу. Шесть часов мы будем идти. Говерла - самая высокая точка Украины, которая достигает высоты 2061 метра. Дорога длится шесть часов, восемь километров в обе стороны", - поделилась актриса.
Анна Саливанчук призналась, что детям легко дался подъем. Тем временем она столкнулась с определенными трудностями. В частности, актрисе было довольно тяжело подниматься. Тем не менее, знаменитость все же покорила Говерлу и показалась на вершине горы. Артистка говорит, что чувствует себя очень счастливой, что смогла это сделать.
"Я на Говерле. Я это сделала!" - поделилась эмоциями знаменитость.
Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала о своих доходах. Знаменитость признавалась, с чего получает заработок, кроме игры в театре.