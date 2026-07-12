Анна Саливанчук порадовала поклонников снимками в бикини и продемонстрировала рельефную фигуру во время отдыха в Греции

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась снимками с отдыха в Греции и поразила своей фигурой в стильном белом бикини.

Артистка отправилась на солнечное побережье и уже делится атмосферными снимками из отпуска. В своём Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий у моря. Для пляжного выхода она выбрала необычный купальник с чашечками в форме ракушек. Образ дополнили широкая шляпа, солнцезащитные очки и массивные украшения на руках. На фото Саливанчук продемонстрировала подтянутую и рельефную фигуру.

«Если твоя жизнь оказалась скучной и несчастной из-за того, что ты слушал маму, папу, учителя, священника или какого-то парня с телевизора, которые указывали тебе, как жить, — то ты сам в этом виноват! Слушай только своё сердце и иди к своей цели и желаниям», — написала Саливанчук.

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Пост Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Публикация актрисы быстро привлекла внимание её подписчиков, которые засыпали знаменитость комплиментами и отметили её безупречный летний образ.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук после скандального развода с мужем-нардепом рассказала о новом романе.

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