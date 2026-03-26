Анна Саливанчук поразвлекалась с подросшими сыновьями в Одессе и похвасталась их танцами со змеями

Актриса Анна Саливанчук показала, как проводит время с детьми — семейные развлечения, танцы с сыновьями и поход в океанариум вызвали оживленную реакцию в Сети.

Артистка поделилась серией видео в Instagram-историях, где проводит активный день вместе с детьми. Сначала семья устроила импровизированную танцевальную паузу. Сыновья появились в одинаковых костюмах, что придало видео еще большей забавности. Вместе с мамой они исполнили шуточный танец, не сдерживая эмоций. Атмосфера выглядела легкой и непринужденной.

Впоследствии день продолжился уже в другой локации — семья отправилась в зоопарк. Там их ждало более экстремальное развлечение. Анна вместе с детьми решилась принять участие в необычном опыте — контакте со змеями. Рептилий позволили держать прямо на плечах.

«Что не сделаешь ради красивого контента. Это даже приятно, ощущается как массаж», — прокомментировала актриса.

Судя по реакции, один из сыновей отнесся к такому эксперименту осторожнее — мальчик не скрывал страха. В то же время сама Саливанчук выглядела вполне спокойной и даже расслабленной.

Артистка безстрашно позировала со змеей, чем успокоила сыновей и показала, что на самом деле это не опасно и даже весело.

