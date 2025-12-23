Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук после эффектного похудения на инъекциях заговорила о побочных эффектах.

Знаменитость за два с половиной месяца избавилась от восьми килограмм. Такого результата артистка достигла с помощью инъекций. Правда, актриса колола препарат не из-за собственных прихотей, а по назначению врача. Дело в том, что у Анны Саливанчук инсулинорезистентность. Поэтому, она прошла курс лечения. Сейчас актриса прекратила колоть препарат, а ее вес остался стабильным и не увеличивался после похудения.

"Уже три месяца я не принимаю этот препарат. И я счастлива! Как видите, вес на месте, я стройная. Сахар выровнялся - и все", - рассказала артистка на проекте "33 запитання".

Также Анна Саливанчук откровенно заговорила о побочных эффектах. Знаменитость признается, что ничего такого не чувствовала, разве что ее немного тошнило. Но на этом все. Актриса уверяет, что плюсов она почувствовала значительно больше. Это и эффектное похудение, и отличное настроение на фоне этого. Кроме того, Саливанчук сейчас чувствует себя значительно здоровее. Однако знаменитость отмечает, что колола инъекции только под наблюдением врача. Поэтому, она призвала не заниматься самолечением и всегда в таких вопросах обращаться за консультацией к специалистам.

"За два с половиной месяца все, что у меня было, это немного тошнило, все, больше ничего. Пока от этого препарата нет ни одной "побочки". Даже если когда-то оно что-то и где-то будет, то я могу вам сказать следующее - мое похудение дало мне такой дофамин, такой кайф. Я так счастлива от того, что надеваю брюки размера XS. Это счастье дает мне настолько здоровое тело и здоровый дух. Воздух, еда, вода, экология, стрессы постоянные, война - все дает "побочки". Поэтому если через 10-20 лет мне вдруг вылезет это...Но пока сейчас не было никаких "побочек", - подытожила актриса.

