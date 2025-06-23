Анна Саливанчук после обстрела Киева призналась, как чудом уберегла сына от трагедии: "Нам повезло"

Анна Саливанчук с сыном Никитой / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук высказалась о ночном обстреле Киева 23 июня и где она была с сыном в этот момент.

Как оказалось, детский сад, который посещает ее младший сын Никита, попал под взрывную волну — в помещении полностью выбиты окна. В этот день мальчик должен был бы быть в группе, но, к счастью, актриса с ним находилась на отдыхе в Карпатах. Саливанчук также сообщила, что Никита посещает ту же группу, что и дочь певца Тараса Тополи — Мария. Как известно, ракета попала в их дом, который и расположен рядом с садиком.

"Мой сын мирно спит в Карпатах, а должен был бы быть сейчас в садике. Нам просто повезло. Наш садик этой ночью пострадал: полностью выбиты все окна и просят не вести детей. Слава Богу, что все живы и здоровы. Как раз Мария (дочь - прим. ред.) Елены Тополи ходит в одну группу с моим Никитой. Как вы понимаете, очень рядом их дом, которого у них уже нет. И наш садик теперь закроется на ремонт. Спасибо Боже, что сохранил нас и сегодня мы еще здесь. Но завтра будем там (в Киеве - прим. ред.). Страшно ехать домой", — шокировала артистка.

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Анна Саливанчук об обстреле Киева 23 июня / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна поделилась, что из-за запланированного отдыха им удалось уберечь свою жизнь от нескольких атак РФ по Киеву. Она также призналась, что Никита после новости о разрушении его садика не хочет возвращаться в столицу. Тем не менее, звездная мама все же готовится ехать домой, ведь имеет дела.

"Мы пропустили два массированных удара по Киеву. Мой Никита говорит: "Мамочка, может, не поедем домой, будем здесь жить, мне страшно идти в садик, который сегодня без окон и дверей". Но предстоит работа, Глеба (старшего сына -прим. ред.) забрать из лагеря, спектакли, съемки, но, если честно, так страшно мне давно не было, представляю, если бы детки были в садике", — растрогала Саливанчук.

Анна Саливанчук с младшим сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно певец Андрей Кравченко шокировал, как оказался в эпицентре взрыва и увидел разрушение двух соседних домов во время атаки на Киев.