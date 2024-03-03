Анна Саливанчук после развода снялась в эротической фотосессии, где засветила обнаженный бюст

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук после развода с нардепом Александром Божко снялась в эротической фотосессии.

В фотоблоге знаменитость поделилась серией кадров, на которых предстает в красных колготках, красных длинных перчатках, черных стрингах, в черной шубе, на каблуках и без бюстгальтера. Саливанчук посветила аппетитными ягодицами и обнаженным пышным бюстом.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Под этими фотографиями артистка поделилась, какие эмоции испытывала после разрыва с мужем:

"Эти ощущения, которые я испытывала последний год и, наконец, все закончилось и я могу поделиться с вами своими мыслями. Семь признаков, что ты переходишь на новый уровень: апатия и уныние, тебе кажется, что время ускользает сквозь пальцы, чувствуешь пустоту внутри себя, как раньше жить не можешь, а что делать дальше пока не понятно, остро чувствуешь страхи и тревогу, сыпется все окружение, череда внезапных совпадений. Если вы тоже чувствуете в себе эти признаки, знайте, что впереди что-то новое и прекрасное вы просто в поисках себя", — рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В свою очередь подписчики страницы актрисы поддержали ее и оценили смелые кадры:

Наслаждение видеть свободную во всех смыслах женщину

Красивая девушка. Немного горячая, немного соблазнительная. И, главное, – свободная!

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Напомним, ранее Анна Саливанчук впервые прокомментировала, поднимал ли на нее руку в браке экс-муж, нардеп Александр Божко. Фаны предположили, что именно абьюз со стороны бывшего мог стать причиной их развода.

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