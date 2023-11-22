Анна Саливанчук пожаловалась, что ее 3-летний сын заболел, и назвала диагноз: "Хороших новостей нет"

Украинская актриса Анна Саливанчук пожаловалась, что ее 3-летний сын Никита заболел.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что почти всю ночь не спала. У маленького Никиты была температура 39,6, а также у него болели живот и горло. Знаменитость утром повела мальчика к врачу. Сама Анна тоже сходила на смотр.

У Анны Саливанчук заболел сын / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

У Анны Саливанчук заболел сын / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мы с Никитой не спали всю ночь. Была температура, болело горло и он плакал. Сейчас в школах карантин из-за скарлатины и гепатита А. У Никиты очень болит горло и живот. Температура 39,6, это просто ужас какой-то. Я тоже пойду к врача, потому что совсем мне не нравятся мои миндалины", — поделилась актриса.

Сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук поделилась, что у Никиты почти все симптомы скарлатины. Если температура у мальчика не будет опускаться, его госпитализируют в больницу.

"Общие признаки скарлатины: тошнота и рвота, увеличение миндалин с образованием налета и гнойников, покраснение горла, язык малинового цвета с отечными выпуклыми сосочками, высокая температура, сыпь. Страшнее всего, если температура не будет сбиваться, то нас госпитализируют, и не в нашу больницу, а только в инфекционное отделение", — рассказала артистка.

У Анны Саливанчук заболел сын / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сейчас Анна Саливанчук находится с сыном дома, где она лечит мальчика. Артистка надеется, что Никите как можно быстрее станет лучше. Самой актрисе тоже приписали пить антибиотики.

"Хороших новостей нет, у Никиты скарлатина. Высокая температура, сыпь, опухшие пальчики, может быть тошнота, боль в животе, всю ночь он не спал именно из-за боли в животе — это все из-за скарлатины. Мне тоже приписали антибиотики. Я, конечно, чувствую себя гораздо лучше, у меня температуры вообще нет, но, как и говорила, мои миндалины очень воспалены. Пожелайте нам быстрого выздоровления", — добавила артистка.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, только недавно у Анны Саливанчук болели сыновья. Тогда актриса ездила с ними в больницу. Мальчики поправились, но 3-летний Никита снова заболел.

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