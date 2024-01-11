Анна Саливанчук пожаловалась, что ее 9-летний сын заболел и попал в больницу в Португалии

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась, что отдых в Португалии не прошел без неприятностей.

В своем Instagram артистка призналась, что 9-летний сын заболел. Сначала знаменитость считала, что у мальчика отравление, однако ему не становилось лучше, поэтому Анна обратилась за помощью к врачам.

"К сожалению, Глеб получил отравление или какой-то ротавирус. Мы должны провести день в номере с лекарствами и постоянными забегами в унитаз", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка говорит, что к врачу в Португалии оказалось не так просто попасть. В частности, сначала Саливанчук пришлось на такси ехать в медучреждение, ведь цены на вызов скорой помощи оказались немаленькими. Кроме того, они час ждали, пока их осмотрит врач.

"Мы таки в больнице, но здесь большая проблема с врачами. Нам срочно нужна капельница, а нам час нужно ожидать, чтобы врач к нам пришел. В Украине даже во время войны все гораздо лучше, потому что у нас лучшие врачи и есть бесплатная скорая, а тут цены – ужас. Я на такси приехала в больницу", — пожаловалась актриса.

Сын Анны Саливанчук заболел / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка говорит, что сыну необходима была капельница, однако даже после осмотра врачи ее не спешили ставить. Более того, Глеба осматривал интерн, с которым актриса едва не поссорилась.

"Дали лекарство, ждем 20 минут, пьем воду и решаем, что делать дальше. Взяли анализы и тоже ждем результатов. К сожалению, капельницу просто так не ставят. В вену попали с третьего раза, потому что нам дали не врача, а интерна. У него тряслись руки, я думала, их всех прибью. Им повезло, что я не знаю португальский, а они плохо знают английский", — возмутилась актриса.

Сын Анны Саливанчук заболел / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В конце концов, оказалось, что у Глеба вирусная инфекция. Актриса надеется, что ее сыну скоро станет лучше и они спокойно смогут вернуться в Украину.

Напомним, недавно старшая дочь певицы Оли Поляковой попала в больницу, где ей сделали операцию. Исполнительница уже сообщила, как чувствует себя 18-летняя Маша и как прошло хирургическое вмешательство.

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