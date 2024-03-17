Анна Саливанчук пожаловалась на преследователя: "Появился какой-то маньяк"

Украинская актриса, звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук рассказала, что ее преследует мужчина.

В частности, незнакомец выслеживает артистку в спортзале. Когда знаменитость публикует в Instagram фото или видео с занятий, там сразу же появляется преследователь, который постоянно ходит за актрисой и заставляет ее чувствовать себя некомфортно.

"Я не публикую ничего, потому что, к сожалению, в комплексе спортзалов, где я нахожусь, появился какой-то маньяк. Он смотрит мои сторис и сразу приезжает туда, где я. Вычисляет за картинкой и ходит за мной... Поэтому теперь я публикую сторис, когда выезжаю из спортзала, чтобы он не мог меня вычислить", — пожаловалась артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук также обратилась к своему преследователю. Актриса попросила мужчину этого не делать, ведь ей действительно неприятно, когда за ней следят.

"Мне неприятно чувствовать, что за мной следят, не поступайте так. Слышишь меня? Не делай так больше! Мне неприятно!" – обратилась к преследователю артистка.

Напомним, недавно Анна Саливанчук сообщила, что развелась с мужем, но не стала называть причину. В Сети появилось немало сплетен, в частности о том, когда бывший бил актрису. Знаменитость уже прокомментировала, действительно ли такое было или это все выдумки.

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