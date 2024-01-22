Анна Саливанчук пожаловалась на проблемы со здоровьем 3-летнего сына и рассказала о его лечении

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась, как ее 3-летнему сыну Никите стало плохо прямо на пути к садику.

В своем фотоблоге знаменитость рассказала, как во время своей тренировки она узнала, что у ее младшего сына резко ухудшилось самочувствие. К счастью, рядом оказалась мама актрисы. По словам Саливанчук, Никиту тошнило около семи раз за день.

Анна Саливанчук рассказала о самочувствии сына / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук рассказала о самочувствии сына / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Никиту стошнило около семи раз. По дороге в садик с ним это случилось. Я ждала ответа врача, она решила, что это поднялся уровень ацетона. Я купила тест-полоски, но с ними что-то не так. Потому что они не изменили цвет. Так "весело" начался понедельник", - рассказала Анна.

Анна Саливанчук рассказала о самочувствии сына / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также актриса поделилась, как лечит своего сына. Так, она дает Никите разные газированные напитки, лекарства и готовит ему бульон. Саливанчук поделилась, что хотела вызвать скорую помощь, но со временем состояние ребенка улучшилось.

Анна Саливанчук рассказала о самочувствии сына / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук рассказала о самочувствии сына / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук рассказала и о своих проблемах со здоровьем. После их отдыха в Португалии со старшим сыном они подхватили вирус со схожими симптомами.

Читайте также: