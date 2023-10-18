Анна Саливанчук пожаловалась на проблемы со здоровьем и назвала свой диагноз

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что плохо чувствовала себя, поэтому вынуждена была обратиться за помощью к врачу, правда, не к тому, который ее раньше осматривал, а к другому. Оказалось, что Анне поставили не тот диагноз и назначили неправильное лечение.

"Чувствую себя очень плохо. Снова была у врача. Мне поставили совсем другой диагноз. Сказали, что мне вообще не нужно было пить антибиотики, что врач, назначивший мне антибиотики, непрофессионал", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук призналась, что у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, поэтому и лечение ей необходимо совсем другое.

"Они мне вообще были не нужны, потому что у меня не трахеит, не воспаление легких, а у меня вообще гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кашель у меня от нервов, усталости, еды. Это постоянно вызывает кашель", — рассказала артистка.

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что Анна Саливанчук разводится с мужем. В эксклюзивном комментарии ТСН.ua актриса впервые прокомментировала, действительно ли это так.

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