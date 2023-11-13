Анна Саливанчук пожаловалась на проблемы со здоровьем у детей: "Приехали в больницу"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что ее сыновья заболели.

Новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка призналась, что у мальчиков болит горло. Поэтому вместо школы и садика Анна Саливанчук отвела 7-летнего Глеба и 3-летнего Никиту на осмотр к врачу.

Правда, когда артистка приехала в больницу, началась воздушная тревога, поэтому пришлось находиться в укрытии до ее отбоя.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"И снова все больные...Мой понедельник начался с того, что дети не пошли в школу и в садик, потому что мы заболели. Поэтому мы приехали в больницу во время тревоги. Хорошо, что тревога продолжалась 13 минут", — рассказала актриса .

Напомним, недавно реперша alyona alyona рассказала о своих проблемах со здоровьем. Исполнительница сдала анализы, которые показали неутешительные результаты.

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