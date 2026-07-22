Анна Саливанчук проучила мошенника в Греции: перелезла через забор и нашла хозяйку виллы

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук поставила точку в истории с мошенником в Греции и рассказала, как ей удалось вернуть себе обещанное жилье после громкого скандала.

Звезда поделилась финалом неприятного инцидента, который произошел во время семейного отпуска. По ее словам, мужчина, который сдавал виллу, в итоге отказался выполнять свои обещания. После конфликта он перестал выходить на связь и фактически оставил семью один на один с проблемой. Однако актриса не смирилась с ситуацией. Она решила самостоятельно выяснить, что произошло на самом деле, и нашла способ восстановить справедливость.

«Он послал нас в одно место и уехал. Я думаю: класс, но со мной так нельзя. Я перелезла через забор дома, где мы жили, постучала в окна, никого не было. (…) За мной выбегает женщина и говорит: "Что вы здесь делаете?" Я говорю, что это моя территория до 25 числа, и рассказала всю историю. Она была в шоке, извинилась за действия своего сотрудника и помогла нам разрешить всю ситуацию», — рассказала Саливанчук.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Как оказалось, именно разговор с настоящей хозяйкой дома стал переломным моментом. Хозяйка не знала, что происходит, но после объяснений актрисы вмешалась в ситуацию. Благодаря этому семья Саливанчук получила те условия отдыха, которые были обещаны с самого начала, а также компенсацию в виде бесплатных дней проживания.

«Я никому не позволю обижать свою семью», — подчеркнула актриса.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук стала жертвой мошенника за границей и шокировала последствиями.

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