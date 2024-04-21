Анна Саливанчук призналась, как болезненно переживает развод и почему не хочет общаться с бывшим

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала, как болезненно переживает развод с мужем-нардепом Александром Божковым и как они общаются после разрыва.

На шоу "Ближче до зірок" артистка призналась, что сейчас переживает тяжелый период в жизни. Хотя знаменитость развелась с мужем уже почти год назад, однако ей до сих пор больно. Анне Саливанчук также пока что тяжело дается общение с бывшим. Все вопросы, что касается детей, супруги обсуждают в переписке.

Анна Саливанчук с бывшим мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мне сейчас не хочется общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это было в переписке. Мы общаемся немного, но я пока что хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю : "Дай мне время", — рассказала Анна.

Тем не менее, несмотря на развод родителей, дети отлично общаются с отцом. Сыновья часто звонят папе, разговаривают с ними через видеосвязь и вместе проводят время.

"Они дружат с папой, общаются, звонят по видео", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук также призналась, что после развода пока что не нашла свою вторую половинку. Впрочем, артистка уже знает, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. Хотя внешность для знаменитости не главное, но она любит накачанных. Также будущий возлюбленный Анны должен быть умным и зарабатывать больше, чем она. По словам Саливанчук, так ее избранник не будет чувствовать себя дискомфортно рядом с ней.

"Мне всегда был важный ум. Ум – это лучший соблазнитель женщин. Сейчас я становлюсь взрослее, мне нравятся накаченные мужчины. Раньше я на это вообще не обращала внимания. Но это вообще не важно, какая внешность, какой рост. Главное, чтобы это была любовь. Мне нужен опытный человек, с материальным состоянием. Я считаю, что мужчина не может зарабатывать меньше женщины, и это нормально", - добавила артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, Анна Саливанчук и Александр Божков прожили в браке восемь лет. Они воспитывают двоих детей – Глеба и Никиту. В марте этого года артистка объявила, что развелась с мужем. Супруги разорвали отношения еще в мае прошлого года.

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