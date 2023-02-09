Анна Саливанчук призналась, как зарабатывает во время войны и сколько средств перевела на благотворительность

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала, как изменился ее заработок во время войны и сколько собственных средств она перевела на благотворительность.

Как призналась знаменитость, у них с мужем общий бюджет. Сейчас они живут на его деньги, ведь сама Анна не зарабатывает. В частности, съемок кинокартин нет, за рекламу в Instagram звезда средств не берет, а просит заказчиков переводить деньги на благотворительность.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У нас всегда был общий бюджет. Сейчас он тоже общий, но я сейчас ничего не зарабатываю. Эти копейки, которые я зарабатываю, я доначу. Максимум, что я могу, это по-бартеру себя одеть. Я все беру донатами, я не беру деньгами. Я себе не позволяю сейчас это делать, потому что война. Мне главное, чтобы война закончилась, я хочу все донатить. Когда меня спрашивают там о каких-то денежных, я говорю, чтобы донатили. Вот у меня есть фонды детские, которым я помогаю, если вы хотите помочь, присылайте мне скрины, что вы это сделали. У меня сейчас 4-5 тысяч гривен 3-4 stories. Эти все деньги я доначу", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Также Анна рассказала, что свои средства тоже переводит на благотворительность. В общей сложности, за почти год полномасштабной войны Саливанчук задонатила 100 тысяч гривен. Однако актриса тоже помогает и благотворительным фондам собирать средства.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Максимально за одну сумму – 5 тысяч гривен. Конкретно от меня, с моей карты – 100 тысяч гривен", — призналась знаменитость.

Напомним, ранее другой актер Тарас Цымбалюк тоже рассказывал, как изменился его заработок во время войны. В частности, до 24 февраля прошлого года у артиста было много работы и гонорар за один съемочный день составлял от 15 до 70 тысяч гривен.

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