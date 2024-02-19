Анна Саливанчук призналась, в чем ограничивает сыновей: "Надеюсь, они поймут, когда вырастут"

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, в чем ограничивает своих сыновей – Никиту и Глеба.

Артистка поделилась в Instagram, что запрещает пользоваться детям гаджетами. Хотя электронными устройствами сыновья актрисы в будние дни очень редко играют, однако в выходные Анна позволяла им больше. Но, как призналась знаменитость, с этим начались проблемы, так что приходится со сложностями забирать у детей гаджеты.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Чем больше мы даем своим детям, тем больше они не ценят. Особенно гаджеты – они зло. И хотя обычно в день у меня максимум два часа, к счастью, в школе и садике они до 17:00, потом кружки и учебные дни, а на отдыхе или в выходные позволяем им немного больше, чтобы самой отдохнуть и чтобы они были счастливы, но потом когда забираешь гаджет — это стресс, мама плохая, если не даю айпад. И у меня уже несколько пунктов присутствуют, к сожалению", – поделилась артистка.

По словам Анны Саливанчук, сейчас ее сыновьям запрещено пользоваться гаджетами. Актриса понимает, что так ей самой будет сложнее, однако она это делает ради блага детей и надеется, что они ее поймут.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Сейчас у моих детей аскеза от гаджетов. Да, мне будет труднее, но мы это делаем только для них, я надеюсь, они поймут это, когда вырастут", — отметила артистка.

Напомним, недавно Анна Саливанчук вместе с сыновьями наслаждалась отдыхом в Карпатах. Актриса показывала, как проходил его отпуск и как каталась на экстремальном аттракционе.

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