Анна Саливанчук призналась, в каких отношениях находится с бывшим мужем-нардепом после развода

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, в каких отношениях находится с бывшим мужем, нардепом Александром Божковым, и общается ли с ним.

Знаменитость уже более двух лет разведена. Тем не менее, с бывшим партнером артистку связывают двое общих сыновей - 9-летний Глеб и 4-летний Никита. Впрочем, как признается Анна Саливанчук в Instagram-stories, она воспитывает детей самостоятельно. По словам артистки, между ними с бывшим мужем нет никакого общения, и даже дружеских отношений они не поддерживают. Артистка намекнула, что именно Божков является инициатором этого.

"Я два года разведена, я сама воспитываю детей. С бывшим отношения - не поддерживает он со мной, не хочет дружить", - прокомментировала артистка.

Отметим, Анна Саливанчук и Александр Божков разошлись в мае 2023 года, хотя объявили это только в 2024-м. Актриса говорила, что одна из причин разрыва - неправильно расставленные приоритеты в семье. Пара пыталась спасти брак, но в итоге развелась.

