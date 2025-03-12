Анна Саливанчук раскрыла подробности развода с мужем-нардепом после восьми лет брака

Украинская актриса Анна Саливанчук раскрыла подробности развода с мужем-нардепом Александром Божковым, с которым восемь лет прожила в браке.

Артистка приоткрыла занавес личной жизни блогеру Николосу Карме. Звезда Сети подловила актрису прямо на улице, чтобы расспросить стоимость ее лука. Карма заметил, что Анна Саливанчук была в драгоценных украшениях от французского бренда Van Cleef. Знаменитость призналась, что это ей подарил бывший муж.

Николас Карма решил расспросить подробности развода. В разговоре Саливанчук призналась, что они разошлись не слишком на положительной ноте. Также бывшие супруги сейчас не поддерживают отношения.

Анна Саливанчук с бывшим мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Бывший подарил, я с ним уже развелась. Не то, что классно разошлись…Мы не поддерживаем отношения", — призналась актриса.

Отметим, Анна Саливанчук и Александр Божков прожили в браке восемь лет. Официально пара развелась в мае 2023-го, но только в начале 2024-го артистка подтвердила это. Бывшие супруги воспитывают двух общих сыновей – Глеба и Никиту. Почему пара развелась – точно неизвестно.

Кстати, недавно Анна Саливанчук заинтриговала переменами в личной жизни. Актриса намекнула, что в ее жизни появился новый мужчина.

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