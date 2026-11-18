Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук рассекретила свой нынешний вес и рассказала, сколько килограммов ей удалось сбросить после первой беременности.

Поводом для откровенного признания стал особый семейный праздник. 17 ноября старший сын актрисы Глеб отметил 11-летие. По этому случаю звездная мама посвятила мальчику эмоциональное поздравление. В нем она вспомнила свои изменения за эти годы. В частности, рассказала, как изменилась ее фигура после рождения первенца. Тогда актриса весила гораздо больше, чем сейчас.

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«Ровно 11 лет назад я была 80 килограмм и родила невероятного, крутого сыночка. А теперь я вешу 55 и все для чего? Для тебя, сын мой. Я подаю пример, что даже у 41 эта женщина может быть как девочка», — поделилась Анна.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Таким образом, за 11 лет после рождения сына Саливанчук удалось избавиться от 25 килограммов. Впрочем, актриса отмечает: ее мотивация не ограничивается желанием иметь стройную фигуру. Она хочет демонстрировать детям, что важно работать над собой, не останавливаться на достигнутом и развиваться каждый день.

«Не учите своих детей — учитесь сами каждый день. Потому что дети все равно будут похожи на вас», — отметила знаменитость.

Анна Саливанчук с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, Анна воспитывает двоих сыновей — Глеба и Никиту. Актриса не скрывает, что материнство бывает непростым испытанием. В частности, ранее она рассказывала об изменениях в поведении старшего сына, который постепенно входит в подростковый возраст.

Напомним, недавно Анна Саливанчук упрекнула бывшего супруга из-за детей и вспомнила о законе.

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