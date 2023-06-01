Анна Саливанчук расплакалась из-за трагедии возле укрытия в Киеве: "Проклятые ублюдки за все заплатят"

Украинская актриса Анна Саливанчук тяжело отреагировала на ночные обстрелы оккупантами Киева и расплакалась, когда узнала о трагедии возле укрытия поликлиники, где от российской ракеты погибли люди, среди них – ребенок.

В Instagram-stories артистка расплакалась. Анне больно от того, что приходится сейчас переживать каждому украинцу. Особенно с болью в сердце Саливанчук отреагировала на гибель невинного ребенка, убитого российской ракетой.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я никогда не понимала, как можно кого-то ненавидеть, а теперь ненавижу вас, россияне. Просто не представляю, как тяжело сейчас тем мамам. За что? Я утром обнимаю своих детей, а они не могут…", — поделилась актриса.

По словам Саливанчук, подрастающее поколение никогда не простит России те ужасы, которые она совершала против мирных людей.

"Наши дети уже не простят никогда врагу мамины слезы", — написала актриса.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Киева / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна подчеркнула, что оккупанты обязательно заплатят за все те ужасы, которые натворили на украинской земле.

"Эти проклятые ублюдки за все заплатят. Мои соболезнования родителям, которые потеряли своих ангелочков", — написала актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, в ночь на 1 июня Россия баллистическими ракетами обстреляла Киев. К сожалению, обломок вражеского снаряда попал в поликлинику, что расположена в Деснянском районе. Украинские знаменитости отреагировали на циничный поступок РФ, который она осуществила в День защиты детей.

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