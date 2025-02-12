Анна Саливанчук рассекретила нового мужчину в ее жизни после развода с нардепом

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что после развода с нардепом в ее жизни появился новый мужчина.

В программе "ЖВЛ представляет" звезда поделилась, что их знакомство произошло случайно. Парочка встретилась прямо в театре, где работает Анна Саливанчук. Артистка признается, что история их знакомства банальная, но очень интересная.

"У меня случай был, я считаю, достаточно интересный, но и банальный. Это был театр, это была моя работа", – говорит актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук не стала рассказывать, этот загадочный мужчина ее коллега по сцене или просто поклонник. Вместо этого артистка намекнула, что избранник покорил ее искренностью. Как говорит актриса, ей хочется, чтобы в животе чувствовались бабочки от взгляда на мужчину. Похоже, что именно так сейчас происходит в жизни знаменитости.

"У нас еще маленький строк знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Люблю, когда просто искренне смотрят в глаза, и ты понимаешь, что это правда. Свидание мечты для меня — это чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто хочу смотреть", – поделилась актриса.

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Отметим, Анна Саливанчук в мае 2023 года развелась с мужем-нардепом Александром Божковым после восьми лет брака. Бывшие супруги воспитывают двух сыновей – Глеба и Никиту.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала, как ее домогался известный фотограф. Речь идет об Александре Ктиторчуке, который отбывает наказание за развращение и изнасилование несовершеннолетних.

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